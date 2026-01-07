Kan: Нетаньяху заявил, что получил от США добро на новую операцию в Ливане

Ее целью должно стать разоружение военных формирований шиитской организации "Хезболлах", сообщает гостелерадиокомпания

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Израиль заручился поддержкой США на проведение новой военной операции в Ливане. С таким утверждением выступила гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил членам израильского правительства, что получил "зеленый свет" от президента США Дональда Трампа на проведение такой операции. Ее целью должно стать разоружение военных формирований шиитской организации "Хезболлах", сообщает Kan.

Как сообщил Kan чиновник высокого ранга из израильских структур безопасности, США были проинформированы о том, что если "Хезболлах" не разоружится, то Израиль намерен добиться этого своими силами, даже если это приведет к возобновлению боевых действий в северных районах Израиля и многодневным боям.

Согласно плану разоружения незаконных вооруженных формирований в Ливане, утвержденному кабмином республики 5 сентября 2025 года, на третьем и четвертом его этапах все группировки, включая шиитское движение "Хезболлах", должны передать властям имеющееся у них оружие на южных окраинах Бейрута, в долине Бекаа и Горном Ливане.

20 декабря премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил, что правительство его страны готово перейти ко второму этапу своего плана по разоружению военизированных формирований, который охватит регион к северу от реки Литани. При этом глава кабинета указал на необходимость оказания международной помощи ливанской армии, чтобы она в полной мере выполнила возложенную на нее миссию. В ответ 27 декабря генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Наим Касем заявил, что его организация отказывается обсуждать вопрос о разоружении своих отрядов до вывода израильских войск с территории Ливана.