Политик Сорлин: операция США в Венесуэле чревата последствиями для Украины

Силовой захват президента республики Николаса Мадуро вкупе с угрозами в адрес Ирана, Кубы, Колумбии и Дании иллюстрирует новую Стратегию нацбезопасности Соединенных Штатов, отметил вице-председатель Международного движения русофилов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военная операция США в Венесуэле косвенно будет иметь пагубные последствия для Киева, поскольку знаменует стратегический отход Вашингтона от Европы и украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Хотя Киев был одним из первых, кто одобрил удары США по Венесуэле, это еще раз продемонстрировало, что бандеровская хунта поддерживает международный терроризм. Последствия этой агрессии отнюдь не в пользу режима [Владимира] Зеленского", - сказал французский политик.

По словам Сорлина, силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро вкупе с угрозами в адрес Ирана, Кубы, Колумбии и Дании иллюстрирует новую Стратегию национальной безопасности США. "В настоящее время она провозглашает американский суверенитет абсолютным руководящим принципом внешней политики. В рамках этой новой доктрины Европа теряет статус приоритетного союзника и превращается в простой рынок сбыта", - пояснил он.

По словам политика, операция в Венесуэле по своему воздействию напоминает "катализатор, закрепляющий отмежевание Вашингтона от Европы и, как следствие, от украинского театра военных действий". "Киевский режим вынужден все больше ориентироваться на Европу с недостаточными ресурсами. Учитывая обескровленные национальные экономики и состояние военно-промышленных комплексов, неспособность Европы заменить Соединенные Штаты очевидна и окажется катастрофической для Украины в ближайшие месяцы", - уверен он.

Сорлин считает, что претензии США на Гренландию также чреваты для Киева. "Такая конфигурация привела бы к тому, что государство - член НАТО присвоило бы территорию другого союзника, что вызвало бы серьезный внутренний раскол. Этот раскол может ослабить, если не разрушить, эту наднациональную организацию воинственного характера, которая парадоксальным образом является главной опорой выживания Киева", - заключил собеседник агентства.