Конгрессвумен Луна: четыре депутата ГД приглашены в январе в Вашингтон

Член Палаты представителей Конгресса США уточнила, что парламентарии примут участие в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании на Украине

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании на Украине.

"Я получила разрешение от Госдепартамента на то, чтобы четыре депутата российской Думы прибыли для встречи с членами Конгресса относительно мирных переговоров и прочего, и направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь в Вашингтоне позднее в текущем месяце, - написала она в X. - Мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль в переговорах должны играть здравомыслящие люди". "Спасибо госсекретарю [США Марко] Рубио за помощь с этим", - добавила она.

Луна ранее неоднократно высказывалась за восстановление и развитие отношений между Россией и США. Она подчеркивала, что Москва и Вашингтон "более не находятся в состоянии холодной войны". Как сообщило диппредставительство РФ в Вашингтоне 9 декабря, посол России в США Александр Дарчиев посетил рождественский прием Луны в здании Конгресса. 14 октября Дарчиев принял Луну в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнили позднее в посольстве, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов.

25 октября Луна встретилась в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам встречи Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".