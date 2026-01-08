"НАТО крышка". Такер Карлсон о ситуации вокруг Гренландии

По мнению американского журналиста, теперь договоренности альянса не являются настоящими

Такер Карлсон © AP Photo/ Seth Wenig

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Заявления американской администрации о намерении практически любым способом добиться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам означают, по сути, что с Организацией Североатлантического договора (НАТО) покончено. Такое мнение высказал 7 января в своей авторской программе, транслируемой через интернет, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, отношения США с Россией и некоторые другие вопросы международных отношений, он упомянул НАТО. "Которой, кстати, теперь крышка. НАТО крышка", - сказал журналист. "После того как Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другой стране - участнице НАТО, в чем будет заключаться обоснование сохранения НАТО?" - задал риторический вопрос бывший ведущий телеканала Fox News. По его словам, "вся иллюзия была разбита вдребезги за последние четыре дня". "Ничего из этого не является настоящим. И теперь все признают, что это не является настоящим", - добавил Карлсон, имея в виду, судя по всему, договоренности НАТО.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.