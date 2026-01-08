Вэнс: Гренландия имеет важное значение в плане противоракетной обороны
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. США считают, что Гренландия имеет критически важное значение с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Гренландия имеет критическое значение не только для нашей национальной безопасности, но для национальной безопасности всего мира. Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент США полагает, что Дания не смогла гарантировать в должной степени безопасность острова. "Спросите себя, проделала ли Европа, проделала ли Дания надлежащую работу по обеспечению безопасности Гренландии, чтобы она продолжала служить опорой мировой безопасности и противоракетной обороны? Ответ - определенно нет. Они недостаточно инвестировали в ее безопасность, они недостаточно хорошо поработали", - считает он.
"Если вы сделали что-то умное 25 лет назад, то это не означает, что сейчас вы не сможете сделать что-то глупое, и президент Соединенных Штатов очень четко дает понять: "Вы не справляетесь с Гренландией", - продолжал Вэнс. Его спросили, как далеко американская администрация готова зайти для достижения своих целей в отношении острова. "Президенту принимать окончательное решение по этому вопросу, - ответил вице-президент. - Мы сделаем все для защиты интересов Америки. Думаю, президент зайдет настолько далеко, насколько потребуется".
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.