МО Китая: Япония ищет пути к военной экспансии, невзирая на критику стран Азии

Токио "нагло экспортирует смертоносное оружие и даже настаивает" на приобретении ядерного вооружения, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Правительство Японии в последнее время ищет предлоги к осуществлению военной экспансии, несмотря на критику со стороны некоторых азиатских государств. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"Международное сообщество, включая страны Юго-Восточной Азии, постоянно критикует действия Японии в военной сфере и в области безопасности", - подчеркнул Чжан Сяоган на странице ведомства в WeChat, комментируя планируемые поставки вооружений Токио странам региона, а также рассуждения японских официальных лиц о том, что возможное приобретение ядерного оружия их страной не следует считать безответственным шагом.

Как уточнил официальный представитель, вместо того чтобы "проявить сдержанность и переосмыслить свои действия, Япония придумывает различные предлоги для все более интенсивной военной экспансии". "Она нагло экспортирует смертоносное оружие и даже настаивает [на приобретении] ядерного вооружения, невзирая на всеобщее несогласие, - добавил он. - Эти действия еще больше раскрывают зловещие намерения японских правоуклонистских сил, стремящихся к "ремилитаризации" и возрождению милитаризма".

По словам Чжан Сяогана, все миролюбивые страны и народы "должны осознать неправедные намерения правительства Японии" и предотвратить возрождение японского милитаризма. Он также призвал "сообща защищать послевоенный международный порядок, решительно отстаивать глобальный и региональный мир и стабильность".

18 декабря неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии, заявил, что считает обладание ядерным оружием необходимым. Токио придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить и не ввозить его: приверженность подобным положениям подтверждали все главы японского правительства. В последнее время в СМИ этой страны появились рассуждения, что премьер Санаэ Такаити готова выступить как минимум за отказ от запрета на импорт указанных вооружений из США. Сама она сообщила, что не давала таких поручений.