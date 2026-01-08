FT: хакеры из КНР якобы взломали почту сотрудников комитетов Конгресса США

Неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к электронной почте законодателей, сообщила газета

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Китайские хакеры якобы взломали электронные почтовые системы сотрудников ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США. С таким утверждением выступила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, это имеет отношение к группировке Salt Typhoon, якобы связанной с правительством КНР. Она, как утверждают источники, смогла получить доступ к почтовым системам, используемым некоторыми сотрудниками спецкомитета Палаты представителей по Китаю, а также помощниками комитетов по иностранным делам, разведке и вооруженным силам.

По данным источника газеты, пока неясно, получили ли хакеры доступ к электронной почте законодателей. Отмечается, что взлом был обнаружен в декабре. Официального подтверждения со стороны Конгресса США пока не поступало.