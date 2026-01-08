Прозоров: в украинской армии с каждым днем становится все меньше профессионалов

В армии России за счет меньших потерь сохраняется ядро специалистов, сообщил экс-сотрудник СБУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с каждым днем теряют все больше профессионалов, в то время как в армии России за счет меньших потерь сохраняется ядро специалистов. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Можно говорить о том, что у нас накапливается опыт. И у нас <...> идет сохранение профессионализма, сохраняется более профессиональное ядро армии, которая умеет воевать, научилась воевать, а у них, соответственно, таких профессионалов становится меньше", - сказал он ТАСС.

Прозоров обратил внимание на то, что битва за Бахмут (российское название - Артемовск) продолжалась около полугода, а сейчас армия России освобождает крупные населенные пункты за месяц.