Bloomberg: США ищут способы укрепить деловые связи с Гренландией

По сведениям источников агентства, Белый дом также рассматривает возможность заключить с Гренландией Договор о свободной ассоциации, подобный соглашению с небольшими государствами в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американские чиновники ищут способы упрочить присутствие США в Гренландии за счет укрепления деловых связей и заключения сделок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, чиновники США сосредоточены на потенциальных деловых договоренностях, в том числе в сфере добычи редкоземельных металлов и развития гидроэнергетики. Вместе с тем собеседники агентства признали, что эти проекты не позволят быстро добиться впечатляющих результатов, как того хочет американский лидер Дональд Трамп.

По сведениям источников издания, Белый дом также рассматривает возможность заключить с Гренландией Договор о свободной ассоциации, подобный соглашению Вашингтона с небольшими государствами в Тихом океане. По условиям договоренностей, США предоставляют этим странам финансовую поддержку, а те передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления. Для этого потребуется, чтобы Дания, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия, отказалась от контроля над островом, указывает Bloomberg.

"Все ключевые члены команды президента по национальной безопасности в курсе последних решений по всем основным внешнеполитическим вопросам. По понятным причинам, в эту группу людей не входят те, кто не соблюдает операционную безопасность и плачется Bloomberg, снабжая [агентство] откровенной ложью", - заявила Bloomberg заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. 6 января этого года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.