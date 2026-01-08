У Токио нет данных о переговорах с РФ о возобновлении прямого авиасообщения

Прямое воздушное сообщение между странами было прервано весной 2022 года

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Правительство Японии не располагает информацией о каких-либо переговорах о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

Он отвечал на вопрос о появившихся сообщениях о консультациях по вопросу возобновления прямых пассажирских рейсов между двумя странами. "Правительство Японии в настоящее время не располагает информацией о каких-либо переговорах между японскими и российскими авиакомпаниями о возобновлении прямого авиасообщения", - сказал он. Прямое воздушное сообщение было прервано весной 2022 года.

В ноябре 2025 года представитель Управления гражданской авиации Японии сообщал ТАСС, что его ведомство не в курсе планов японских или российских компаний возобновить прямое авиасообщение между двумя странами. Ранее посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС отмечал, что интерес к возобновлению прямого авиасообщения есть у коммерческих авиаперевозчиков обеих стран, однако, по его словам, "мяч находится на стороне японских официальных властей".