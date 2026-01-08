Посольство КНР опровергло утверждения FT о связи Китая с кибератакой на Конгресс

Пресс-секретарь диппредставительства Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин "решительно выступает против хакерской деятельности в любых проявлениях"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Китай выступает против хакерства в любых проявлениях, США следует прекратить попытки использовать тему кибербезопасности для клеветы и дезинформации. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя утверждения британской газеты Financial Times (FT) о причастности китайских хакеров к взлому электронной почты сотрудников некоторых комитетов Палаты представителей Конгресса США.

"Китай решительно выступает против хакерской деятельности в любых проявлениях и борется с ней в соответствии с законом. Мы не призываем к кибератакам, не поддерживаем их и не потворствуем им", - подчеркнул дипломат. "Мы твердо против того, чтобы американская сторона выступала с безосновательными предположениями и обвинениями и использовала тему кибербезопасности для очернения и клеветы в отношении Китая, а также распространяла различную дезинформацию относительно так называемых китайских хакерских угроз", - добавил Лю Пэнъюй.

В публикации FT утверждается, что взломаны были почтовые системы, которые используют сотрудники ряда комитетов нижней палаты Конгресса, в том числе по Китаю, по иностранным делам, разведке, делам вооруженных сил. По версии источников издания, к кибератаке имеет отношение группировка Salt Typhoon, которой приписывают связи с властями Китая. В материале говорится, что якобы имевший место взлом выявили в декабре 2025 года.