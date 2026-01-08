Премьер Норвегии заявил о необходимости объединиться с Данией

Телеканал NRK уточнил, что Йонас Гар Стёре побеседовал о ситуации вокруг Гренландии с датским коллегой Метте Фредериксеном 6 января в Париже

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что для королевства настало время "объединиться с Данией" на фоне притязаний США на Гренландию.

"Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне [премьер-министр Дании] Метте Фредериксен, было: "Теперь все серьезно, Йонас", - приводит слова Стёре телеканал NRK.

По его информации, премьер Норвегии побеседовал с датской коллегой 6 января в Париже.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что президент США Дональд Трамп ведет активные дискуссии со своими подчиненными относительно возможности покупки Гренландии. На вопрос о возможности захвата Гренландии силой Ливитт заявила, что "президент Трамп всегда рассматривает все возможные варианты", вместе с тем указав, что приоритетным решением для американского лидера является дипломатическое.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.