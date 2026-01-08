Токио заявил протест КНР в связи с буровыми работами в Восточно-Китайском море

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара призвал Пекин вернуться к соглашению 2008 года о совместной разработке месторождений природного газа в этом районе

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Правительство Японии заявило протест в связи с деятельностью буровых платформ КНР в Восточно-Китайском море в районе, где исключительные экономические зоны двух стран накладываются друг на друга.

"Мы заявили Китаю решительный протест", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. "Несмотря на многочисленные протесты японской стороны, китайская сторона продолжает такие работы, им придается характер свершившегося факта", - отметил генсек кабинета. Он призвал Пекин вернуться к соглашению 2008 года о совместной разработке месторождений природного газа в этом районе.

Ранее японская береговая охрана сообщила, что зафиксировала присутствие передвижных буровых платформ КНР на китайской стороне условной разграничительной линии в Восточно-Китайском море. Пекин ее официально не признает и считает, что она должна быть проведена существенно восточнее, ближе к Японии.