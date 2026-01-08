Профессор Сакс: вторжение США в Венесуэлу вряд ли приведет к их доминированию

Белый дом "действует опрометчиво, однако большая часть остального мира стремится к суверенитету и миру, а не к господству Соединенных Штатов", отметил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу вряд ли приведет к их доминированию в регионе, а дальнейшие попытки подобного рода могут вызвать волную насилия. Такую точку зрения высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

"Я не верю, что США будут доминировать в Американском регионе. Если они предпримут такую попытку, это приведет к большому насилию", - подчеркнул он в интервью газете Global Times, отвечая на вопрос, вызовет ли недавняя агрессия в отношении Венесуэлы "побочные последствия или эффект домино".

Как уточнил Сакс, Белый дом "действует опрометчиво, однако большая часть остального мира стремится к суверенитету и миру, а не к господству Соединенных Штатов". Он выразил уверенность в том, что большинство стран "будет сопротивляться попыткам Вашингтона установить гегемонию".

Американский политолог выразил надежду, что международное сообщество в ответ на принцип "права сильного", которому следуют США, усилит поддержку Устава ООН. "Возможно, Европа слишком зависит от Соединенных Штатов, но другие части мира, в частности, страны с развивающейся экономикой, а это 85% населения планеты, около 150 государств, поддержат международное право", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией, в результате которой латиноамериканская республика ввела чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой, которых затем вывезли в Соединенные Штаты. Глава Белого дома выразил уверенность, что Вашингтон добьется компенсации для своих нефтяных компаний от венесуэльской стороны.