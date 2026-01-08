ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сакс: США перестали быть конституционной системой

Рядовые американцы не влияют на политику, отметил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета
05:37

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты перестали быть конституционной системой, а их население не влияет на внешнеполитическую стратегию Вашингтона. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

"США перестали быть конституционной системой: к сожалению, ими управляет аппарат, отвечающий за армию и безопасность. Конгресс играет незначительную роль, а американская общественность вообще не играет какой-либо роли во внешней политике Соединенных Штатов, и все это вызывает большую обеспокоенность", - сообщил он в интервью газете Global Times, комментируя организованное Белым домом нападение на Венесуэлу.

По словам Сакса, указанные действия Вашингтона - "особенно вопиющий случай". "США - страна, которая меньше всех в мире соблюдает Устав ООН. Их внешняя политика проводится посредством войн, тайных операций по смене режимов, экономических санкций и других враждебных действий, - подчеркнул он. - Все это противоречит духу Устава ООН и международному праву".

Американский политолог отметил, что доктрина Монро, на которую, как считается, опирается агрессия американского империализма, гласила, что европейские державы не должны создавать новые колонии в Америке и применять силу в регионе. "Это не было разрешением для США вторгаться в другие американские страны", - пояснил он.

Как уточнил Сакс, "доктрина Донро", придуманная лидером США Дональдом Трампом, - это "бесцеремонное утверждение о том, что Соединенные Штаты будут доминировать в Америке, в том числе при необходимости с помощью силы". "[Американский президент в 1901-1909 годы] Теодор Рузвельт выдвинул "дополнение Рузвельта" (Roosevelt's Corollary), согласно которому США будут контролировать Америку, но даже оно было далеко не таким грубым и жестоким, как у нынешнего американского правительства", - подытожил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав это военной агрессией, в результате которой латиноамериканская республика ввела чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой, которые были вывезены в Соединенные Штаты. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что Вашингтон добьется компенсации для своих нефтяных компаний от венесуэльской стороны. 

