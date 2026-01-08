Сийярто: решения "коалиции желающих" усиливают угрозу прямой войны с Россией

Венгерское правительство не допустит, чтобы Будапешт был втянут "в войну, которую Брюссель хочет развязать против РФ", отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Сергей Карпухин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Решения стран Западной Европы, принятые на встрече в Париже, направлены на продолжение конфликта на Украине, это создает угрозу войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя итоги совещания так называемой коалиции желающих, состоявшегося 6 января в Париже.

"Стремясь обеспечить военное присутствие на Украине, западноевропейские страны усиливают угрозу прямой войны с Россией", - процитировало главу МИД агентство MTI.

Сийярто считает, что так проявляется текущая политика руководства Евросоюза, решения которого направлены на развязывание военного конфликта с Москвой.

"Мы по-прежнему выступаем за мирные переговоры, поддерживаем американо-российские переговоры на самом высоком уровне и отвергаем последние военные решения Брюсселя", - подчеркнул министр.

По его словам, венгерское правительство не допустит, чтобы Будапешт был втянут "в войну, которую Брюссель хочет развязать против России".