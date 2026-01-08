МИД КНР осудил захват США нефтяного танкера России в Атлантическом океане

Таким шагом Соединенные Штаты серьезно нарушили международное право, отметила официальный представитель китайского дипведомства Мао Нин

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, Китай выступает против подобных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <...> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН", - подчеркнула она на брифинге, комментируя захват американскими силами российского танкера "Маринера".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин однозначно против подобных односторонних действий Вашингтона. Мао Нин указала на неприемлемость "покушения на суверенитет и безопасность" России.