МИД КНР осудил захват США нефтяного танкера России в Атлантическом океане
Редакция сайта ТАСС
07:15
обновлено 07:40
ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, Китай выступает против подобных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <...> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН", - подчеркнула она на брифинге, комментируя захват американскими силами российского танкера "Маринера".
Как уточнила китайский дипломат, Пекин однозначно против подобных односторонних действий Вашингтона. Мао Нин указала на неприемлемость "покушения на суверенитет и безопасность" России.