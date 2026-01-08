МИД КНР выступает против очередных санкций США к России

Официальный представитель китайского дипведомства Мао Нин прокомментировала утверждение американского сенатора Линдси Грэма, что лидер США высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций против РФ

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китай против новых санкций США в отношении России, предложенных американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай неизменно против незаконных односторонних санкций", - подчеркнула она на брифинге, комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который выступил с утверждением, что Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении России.

Как уточнила официальный представитель, китайско-российское энергетическое сотрудничество "не нацелено на третьи стороны и не подлежит вмешательству".

Ранее Грэм заявил, что Трамп одобрил нацеленный против России проект, в случае принятия которого американский лидер якобы сможет оказывать "огромное влияние" на торговых партнеров РФ, включая Китай, Индию и Бразилию, чтобы добиваться от них прекращения закупок российской нефти.