В Южной Корее могут распустить военную контрразведку из-за экс-президента

Спецкомиссии было поручено составить рекомендации для министра обороны по преодолению последствий мятежа и реформированию военных ведомств

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют распустить Командование военной контрразведки из-за ее участия в событиях военного положения и создать новое управление. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель специальной комиссии Хон Хён Ик, которому была поручена ревизия в министерстве обороны после событий военного положения в декабре 2024 года.

"Мы рекомендовали распустить Командование военной контрразведки, передав или полностью отказавшись от его функций, в том числе расследований в сфере безопасности, контрразведки, проверки безопасности", - сказал он. Спецкомиссии было поручено составить рекомендации для министра обороны по преодолению последствий мятежа и реформированию военных ведомств.

В декабре 2024 года президент Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции. Впоследствии Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа против государственного строя в качестве главаря заговорщиков, а глава командования военной контрразведки Ё Ин Хён - в качестве ключевого участника мятежа. Сотрудники военной контрразведки в декабре 2024 года прибыли в здание Национальной избирательной комиссии с целью изъять данные о парламентских выборах. Им также, согласно показаниям фигурантов и свидетелей, была бы поручена задача арестовать видных политиков и активистов.

Командование военной контрразведки было основано в 1977 году, ранее его переименовывали, но еще никогда не распускали, отмечает агентство Рёнхап. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что командование обладает слишком широкими полномочиями. Взамен комиссия предлагает создать Управление военной безопасности и разведки, в компетенцию которого войдет контрразведывательная, контртеррористическая работа, а также сбор разведывательной информации в военно-промышленной сфере.

При этом предполагается, что новое управление будет возглавлять не военнослужащий, а объем полномочий ведомства будет сокращен. К примеру, право на ведение расследований, согласно рекомендации, передадут в Командование уголовных расследований.