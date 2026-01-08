ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Израиль считает усилия Ливана по разоружению "Хезболлах" недостаточными

При этом, еврейское государство видит в действиях Бейрута "обнадеживающее начало", говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху
11:30

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израиль считает недостаточными усилия властей Ливана по разоружению военного крыла шиитской организации "Хезболлах", но видит в действиях Бейрута "обнадеживающее начало". Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Усилия, предпринимаемые в этом направлении ливанским правительством и ливанскими вооруженными силами, являются обнадеживающим началом, но их далеко недостаточно, о чем свидетельствуют попытки "Хезболлах" перевооружиться и восстановить свою террористическую инфраструктуру при поддержке Ирана", - утверждают в канцелярии.

Израильская сторона настаивает на том, что "соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США между еврейским государством и арабской республикой, четко гласит, что "Хезболлах" должна быть полностью разоружена", указывается в тексте. "Это крайне важно для безопасности Израиля и будущего Ливана", - подчеркнули в канцелярии Нетаньяху.

Ранее 8 января командование Вооруженными силами Ливана объявило об установлении оперативного контроля над территорией страны к югу от реки Литани с целью предотвращения вооруженных вылазок в прилегающих к Израилю районах. В заявлении ливанской армии подчеркивается, что одобренный правительством республики 5 августа 2025 года план по конфискации оружия у незаконных военизированных формирований находится на продвинутой стадии, и командование ВС оценивает сейчас возможность перехода к его второму этапу. Однако, как отмечается в тексте, задержка с военными поставками для ливанской армии, обещанными дружественными странами, является "существенным фактором, влияющим на темпы выполнения поставленных задач".

7 января в Рас-эн-Накуре прошло заседание пятистороннего комитета по наблюдению за прекращением огня в Южном Ливане, в который входят военные эксперты из Израиля, Ливана, США, Франции и миротворцы ООН. На совещании обсуждался переход ливанской армии ко второму этапу разоружения незаконных военизированных формирований, включая отряды военного крыла "Хезболлах". Планируемая операция охватит территорию между реками Авали и Литани. 

