Дания рассматривает встречу с Рубио как возможность для общения напрямую
СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил встречу представителей королевства с госсекретарем США Марко Рубио по вопросу Гренландии и отметил, что считает правильным переговоры политиков напрямую, а не через СМИ.
"Это необходимый диалог, о котором правительство [Дании] просило вместе с правительством Гренландии. Я думаю, это действительно хорошая новость, - цитирует датского министра телерадиокомпания Danmarks radio. - Это свидетельствует о том, что у нас теперь есть возможность общаться напрямую, а не через СМИ, и встреча всегда является хорошей идеей".
Госсекретарь США Марко Рубио заявил 7 января, что планирует провести встречу для обсуждения проблемы Гренландии на следующей неделе. "Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы поговорим с ними об этом, но больше мне нечего добавить", - добавил госсекретарь США, не уточнив, с кем именно у него запланирована встреча.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.