Дания рассматривает встречу с Рубио как возможность для общения напрямую

Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что встреча всегда является хорошей идеей

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил встречу представителей королевства с госсекретарем США Марко Рубио по вопросу Гренландии и отметил, что считает правильным переговоры политиков напрямую, а не через СМИ.

"Это необходимый диалог, о котором правительство [Дании] просило вместе с правительством Гренландии. Я думаю, это действительно хорошая новость, - цитирует датского министра телерадиокомпания Danmarks radio. - Это свидетельствует о том, что у нас теперь есть возможность общаться напрямую, а не через СМИ, и встреча всегда является хорошей идеей".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 7 января, что планирует провести встречу для обсуждения проблемы Гренландии на следующей неделе. "Я встречусь с ними на следующей неделе. Тогда мы поговорим с ними об этом, но больше мне нечего добавить", - добавил госсекретарь США, не уточнив, с кем именно у него запланирована встреча.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.