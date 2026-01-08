Фидан назвал действия курдов преградой на пути к миру

"Силы демократической Сирии" должны отказаться от террора и сепаратизма, заявил глава МИД Турции

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Турции Хакан Фидан © Сергей Фадеичев/ ТАСС

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что позиция курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) препятствует нормализации ситуации и ей следует отказаться от такой политики. Он выступил на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Турция надеется на достижение соглашения [между СДС и Дамаском], которое учитывало бы особенности региона и обеспечило бы стабильность в Сирии. С другой стороны, нападения на гражданское население в Алеппо, к сожалению, подтвердили опасения относительно истинных намерений СДС и подорвали мирные усилия. В текущей ситуации СДС должны отказаться от своей непримиримой позиции, поскольку она является самым большим препятствием для достижения мира, противоречит реалиям Сирии и нашего региона. СДС должны покончить с терроризмом и сепаратизмом", - сказал Фидан.