В Одессе появилась петиция с требованием заменить памятник Пушкину на бюст Трампа

Инициатива, зарегистрированная 8 января, собрала только пять подписей

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Петиция с требованием заменить памятник поэту Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа появилась на городском сайте "Социально активный гражданин".

Как следует из карточки обращения на сайте, инициатива, зарегистрированная 8 января, на данный момент собрала только пять подписей. Чтобы местные власти рассмотрели обращение, оно должно набрать 1 тыс. подписей за три месяца.

По мнению автора петиции, вопрос замены бюста Пушкина актуален "в условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране в целом". Автор называет Трампа "одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века" и считает, что установка бюста президента США в центре Одессы "может рассматриваться как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии". При этом бюст Пушкина инициатор предлагает демонтировать и перенести в музей.

Памятник Пушкину в Одессе

30 октября 2025 года местная газета "Думская" со ссылкой на сотрудника муниципалитета сообщила, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу, его уже полностью закрыли фанерой. В пресс-службе Одесского городского совета сообщили изданию "Украинская правда", что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

Памятник Александру Пушкину в Одессе находится на главной площади города возле мэрии. Он установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэр Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.