"Телеграф": депутату Рады Шуфричу разрешили выйти под залог

Парламентария обвиняют в госизмене

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Украинский суд разрешил депутату от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестору Шуфричу, обвиняемому в госизмене, выйти под залог. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на адвоката обвиняемого Виктора Карпенко.

"Постановление Апелляционного суда Киева от 6 января. Было решено, что меру пресечения в виде содержания под стражей можно заменить на альтернативную - залог в 33 млн 280 тыс. гривен (около $774 тыс.)", - приводит издание слова защитника.

По словам Карпенко, пока неизвестно, когда будет внесен залог.

Год назад Владимир Зеленский подписал очередной указ о введении санкций против 18 граждан Украины и России, куда в том числе вошел Шуфрич. На Украине депутата обвиняют по статье о госизмене, а также в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины".