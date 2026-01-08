ЕБРР выделил Киеву €75 млн кредита на восстановление гидроэлектростанций

Помимо кредита, Украина также получит грант в размере €20 млн для поддержки восстановления и устойчивой работы гидроэлектростанций в условиях военного положения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Киеву кредит на €75 млн для восстановления украинских гидроэлектростанций. Об этом сообщило Минэнерго страны.

"ЕБРР предоставляет Украине €75 млн кредита для модернизации и восстановления гидроэлектростанций", - говорится в Telegram-канале министерства. Кредит будет предоставлен в рамках соглашения, которое подписали ЕБРР и украинская госкомпания "Укргидроэнерго".

Помимо кредита, Украина также получит грант в размере €20 млн для поддержки восстановления и устойчивой работы гидроэлектростанций в условиях военного положения. Деньги от ЕБРР пойдут на замену поврежденного оборудования, модернизацию отдельных объектов гидрогенерации и формирование механизма экстренного реагирования для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Ранее Минэнерго Украины заявляло, что в результате взрывов в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, а их производительность значительно снижена. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.