Сикорский: Украина перенесет в Польшу часть производств БПЛА

Варшава направит часть из европейских кредитов на вооружение на совместные с Киевом проекты, рассказал глава МИД республики
Редакция сайта ТАСС
12:59

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

© Yoan Valat, Pool Photo via AP

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Украина переносит в Польшу часть мощностей по производству беспилотников. Об этом заявил в интервью телеканалу TVP World глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Мы сейчас передаем Украине 48-й транш военной помощи, Украина в ответ перемещает часть своих производств БПЛА в Польшу", - рассказал Сикорский. Он также добавил, что Варшава направит часть из европейских кредитов на вооружение на совместные с Киевом проекты.

Варшава и Киев договорились об обмене опытом в области БПЛА осенью 2025 года после того, как в польское воздушное пространство ночью 10 сентября проникло более 20 неидентифицированных беспилотников. 

УкраинаПольшаСикорский, Радослав