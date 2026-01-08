Сикорский: Украина перенесет в Польшу часть производств БПЛА

Варшава направит часть из европейских кредитов на вооружение на совместные с Киевом проекты, рассказал глава МИД республики

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Украина переносит в Польшу часть мощностей по производству беспилотников. Об этом заявил в интервью телеканалу TVP World глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Мы сейчас передаем Украине 48-й транш военной помощи, Украина в ответ перемещает часть своих производств БПЛА в Польшу", - рассказал Сикорский. Он также добавил, что Варшава направит часть из европейских кредитов на вооружение на совместные с Киевом проекты.

Варшава и Киев договорились об обмене опытом в области БПЛА осенью 2025 года после того, как в польское воздушное пространство ночью 10 сентября проникло более 20 неидентифицированных беспилотников.