Зеленский: документ о гарантиях безопасности для Киева готов к подписанию

Секретарь СНБО Рустем Умеров во время переговоров во Франции обсудил документы по восстановлению и экономическому развитию республики

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Двусторонний документ Киева и Вашингтона о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к подписанию на высшем уровне. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров доложил о результатах переговоров украинской делегации во Франции.

"Фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. <...> Совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа", - сообщил Зеленский в Telegram-канале.

6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией так называемой коалиции желающих подписали с Киевом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, документ западной "коалиции желающих" и Киева по "гарантиям безопасности" крайне далек от мирного урегулирования и нацелен на продолжение милитаризации.

Захарова отметила, что стержневым элементом документа является "размещение на украинской территории неких "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны будут сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий". Кроме того, в документе говорится и о продолжении сращивания военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО.