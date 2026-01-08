Сикорский: Трамп вряд ли без согласия Конгресса сможет действовать по Гренландии

Это очень важный вопрос трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть, отметил глава польского МИД

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в том, что президент США Донадьд Трамп сможет самостоятельно предпринять действия в отношении Гренландии без согласия Конгресса.

"Говоря о территории США, у Конгресса довольно широкие полномочия, во всяком случае, должны быть. Я хотел бы знать позицию Конгресса [по Гренландии]", - заявил Сикорский на пресс-конференции в Париже, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Это очень важный вопрос трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть", - подчеркнул дипломат.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.