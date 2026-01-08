Сикорский: Трамп вряд ли без согласия Конгресса сможет действовать по Гренландии
ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в том, что президент США Донадьд Трамп сможет самостоятельно предпринять действия в отношении Гренландии без согласия Конгресса.
"Говоря о территории США, у Конгресса довольно широкие полномочия, во всяком случае, должны быть. Я хотел бы знать позицию Конгресса [по Гренландии]", - заявил Сикорский на пресс-конференции в Париже, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Это очень важный вопрос трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть", - подчеркнул дипломат.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.