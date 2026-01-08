Сийярто: Венгрия проголосует против соглашения между ЕС и MERCOSUR

Сделка нанесет ущерб интересам европейских фермеров, заявил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 8 января. /ТАСС/. Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), поскольку оно нанесет ущерб интересам европейских фермеров. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в связи с предстоящим 9 января голосованием в ЕС по вопросу о заключении договоренности между двумя крупнейшими региональными объединениями.

"Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и MERCOSUR. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров. Мы выступаем против этого решения, поскольку Брюссель в очередной раз проигнорировал интересы наших фермеров", - написал глава МИД в Х.

Переговоры между Евросоюзом и MERCOSUR о свободной торговле продолжались 25 лет. В начале декабря 2025 года Еврокомиссия достигла договоренности с южноамериканскими партнерами, но для ее вступления в силу требуется согласие всех членов ЕС.

Считается, что торговая часть соглашения - это компетенция Совета ЕС, а документы по политическим и общим вопросам должны быть ратифицированы национальными парламентами всех 27 стран сообщества. Не исключено, что сначала начнут действовать лишь отдельные положения соглашения, а его полное вступление в силу существенно затянется. Чтобы блокировать сделку, будет достаточно голосов нескольких государств, располагающих 35% населения ЕС.

Противники и сторонники сделки

Помимо Венгрии, против соглашения, позволяющего свободно поставлять на европейский рынок дешевую аграрную продукцию из Южной Америки, выступают Ирландия, Италия, Польша и Франция. Серьезные возражения против этой договоренности высказывало правительство Италии, заставившее руководство ЕС перенести голосование с декабря на январь. Как отмечали европейские СМИ, отсрочка была нужна премьер-министру Джордже Мелони, чтобы "успокоить итальянских фермеров".

В минувшие недели в некоторых европейских столицах прошли демонстрации местных аграриев, требовавших не заключать сделку с MERCOSUR. В четверг такие акции протеста состоялись в Париже.

В то же время соглашение поддерживают Германия и страны Северной Европы. Оно предусматривает снижение таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек.

Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает €112 млрд. Взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.