Reuters: трейдеры Vitol и Trafigura ведут переговоры о продаже нефти Венесуэлы

По данным агентства, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, запланированной на 9 января

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Edgar Frias

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Компании Vitol и Trafigura, одни из самых крупных трейдеров сырья в мире, ведут переговоры с администрацией США о транспортировке и продаже венесуэльской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ведущимися дискуссиями.

По их информации, представители этих европейских компаний будут участвовать во встрече в Белом доме, запланированной на 9 января. На нее, как пишет Reuters, также приглашены крупные американские нефтяные игроки.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.