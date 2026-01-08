FT: нефтяные компании США требуют гарантий для инвестиций в Венесуэлу

Никто не хочет входить на венесуэльский рынок, когда случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Американские нефтяные компании требуют "серьезных гарантий" от администрации президента США Дональда Трампа, прежде чем они согласятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в крупных американских нефтяных корпорациях.

Как говорится в статье, во время встречи в Белом доме, запланированной на 9 января, они намерены запросить у президента США Дональда Трампа "твердые юридические и финансовые гарантии". Среди участников встречи газета упоминает компании Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips.

"Никто не хочет входить туда (на венесуэльский рынок - прим. ТАСС), когда случайный проклятый твит может изменить всю внешнюю политику страны", - цитирует издание одного неназванного инвестора в сфере энергетики. Газета также указывает на то, что планы Трампа возродить нефтяную промышленность Венесуэлы были встречены со скепсисом со стороны руководителей американских компаний. В качестве препятствий для реализации подобных планов они упомянули политические и юридические риски, а также низкие цены на нефть.

"Потребуются серьезные гарантии со стороны правительства, чтобы вернуть крупных игроков обратно в Венесуэлу. Нужно будет время, чтобы увидеть реальные инвестиции в стране, и еще больше - чтобы нарастить добычу", - цитируется в статье неназванный высокопоставленный руководитель крупной американской энергетической компании.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.