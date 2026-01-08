Каллас: ЕС изучает возможный ответ на угрозы Трампа против Гренландии

Сигналы президента США Дональда Трампа в адрес острова вызывают озабоченность, заявила глава евродипломатии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии вызывают в Европе озабоченность, Евросоюз обсуждает возможный ответ на них. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в ходе визита в Египет.

"Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами ЕС на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ", - сказала она.