Макрон заявил о необходимости избежать превращения G7 в антикитайский клуб

Следует также "избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС - в клуб анти-G7", заявил президент Франции

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб.

"Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб", - сказал Макрон на совещании послов Франции в Елисейском дворце. По его словам, cледует также "избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС - в клуб анти-G7".

Французский лидер, выступавший в присутствии министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, приглашенного участвовать в совещании в качестве гостя, указал на важность сближения G7 и БРИКС. "По сути, задачи, которые стоят перед БРИКС, соответствуют приоритетам семерки", - считает Макрон.

Он отметил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке республики в июне 2026 года.