Мерц: развертывание многонациональных сил для Украины невозможно без согласия РФ

Канцлер ФРГ напомнил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

"Я хочу внести ясность, чтобы не было недоразумений. Мы говорим о гарантиях безопасности [для Украины] после прекращения огня. Здесь нет никого, ни одного государства-члена ЕС или за его пределами, кто считал бы, что мы должны сейчас вмешиваться в продолжающийся конфликт на Украине", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам заседания земельной группы ХСС в Бундестаге в Зеоне. В данном контексте, как пояснил он, речь идет "только о военном обеспечении мира, о соглашении о прекращении огня".

"И вопрос о том, какие страны могут внести свой вклад, сейчас обсуждается, и мы находимся только в начале процесса, а не в его конце", - констатировал канцлер ФРГ. "Порядок должен быть таким: сначала прекращение огня, затем гарантии безопасности для Украины, для долгосрочного соглашения с Россией. И ничего из этого невозможно без согласия России. И до этого нам, вероятно, еще далеко", - утверждал Мерц.

Он напомнил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине. "Насколько далеко мы сможем зайти в этом отношении, зависит не только от меня. Для этого мне нужно решение правительства ФРГ. Возможно, потребуется также мандат Бундестага. Но опять же, до этого еще далеко", - заключил канцлер Германии.

Во вторник Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже заявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.