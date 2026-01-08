Колумбия и США начали подготовку встречи президентов

Контакты Густаво Петро и Дональда Трампа пройдут в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /ТАСС/. Колумбия и США начали подготовку встречи президентов Густаво Петро и Дональда Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне в ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции Caracol заявил посол южноамериканской республики в Соединенных Штатах Даниэль Гарсия-Пенья.

"Именно президент Трамп пригласил Густаво Петро продолжить переговоры в Белом доме", - заявил дипломат, комментируя итоги телефонного разговора двух лидеров, который состоялся в среду. По его словам, беседа позволила "снять напряженность" в двусторонних отношениях и открыла "новую главу" во взаимодействии Боготы и Вашингтона.

Как добавил глава дипмиссии, внешнеполитические ведомства двух стран уже начали подготовку визита колумбийского лидера. "Президент Трамп назначил [госсекретаря США] Марко Рубио ответственным за поиск возможной даты этой встречи", - отметил посол.

Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Американский лидер ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

Петро считает, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Президент Колумбии также выражал уверенность в том, что американский лидер впал в "старческий маразм".