Армия Израиля заявила о новом ударе по югу Ливана

Целью была ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах", уточнила израильская армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли очередной удар по Южному Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, целью была ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах". Удар был нанесен по окрестностям поселка Зайта на юге арабской республики.

Эти действия предприняты "в ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня" на юге Ливана, утверждается в заявлении израильской армии.