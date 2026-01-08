В Швейцарии заявили о неучастии в "коалиции желающих" по Украине

Республика является нейтральной страной, подчеркнул официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер

ЖЕНЕВА, 8 января. /ТАСС/. Швейцария, будучи нейтральной страной, не входит в "коалицию желающих" по Украине. Об этом ТАСС заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

"Как нейтральная страна, Швейцария не входит в эту коалицию, которая оказывает военную поддержку Украине, и поэтому не была представлена на саммите в Париже", - сказал он в ответ на запрос ТАСС прокомментировать, участвует ли конфедерация в переговорах коалиции и планирует ли на данном этапе принять участие в одном из форматов гарантий безопасности, предложенных на саммите в Париже.

6 января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. По словам премьера Польши Дональда Туска, конкретные обязательства стран в документ не вошли. Как отметил британский премьер Кир Стармер, Соединенное Королевство и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники. Лондон также будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, добавил Стармер.