Число участников демонстрации в поддержку Венесуэлы в Вене превысило 200

ВЕНА, 8 января. /ТАСС/. Количество участников венской демонстрации в поддержку Венесуэлы превысило 200 человек, сообщили ТАСС организаторы акции.

Шествие с флагами боливарианской республики и транспарантами со слоганами против империалистической политики США движется от здания посольства Венесуэлы на Принц-Ойген-штрассе в сторону Балльхаусплатц, где находится Ведомство федерального канцлера.

В демонстрации принимают участие представители австрийских общественных организаций, левых политических движений, профсоюзов, а также деятели культуры.