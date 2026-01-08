Макрон: Франция проголосует против соглашения ЕС с "Меркосур"

Президент республики отметил, что продолжит бороться за защиту французских фермеров

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Франция проголосует против торгового соглашения ЕС с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"). Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Этап подписания соглашения не является концом этой истории. Я продолжу бороться за полную и конкретную реализацию обязательств, полученных от Европейской комиссии, а также за защиту наших фермеров", - приводит слова президента газета Le Monde.

Макрон подчеркнул, что "необходимо констатировать наличие единодушного политического неприятия этого соглашения, что ясно показали недавние дебаты в Национальном собрании и Сенате".

Таким образом Франция поддержала позицию Ирландии, Польши и Венгрии, однако, как ожидается, это не помешает Европейской комиссии получить одобрение большинства государств-членов в ходе голосования, которое состоится 9 декабря в Брюсселе.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и "Меркосур" уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.