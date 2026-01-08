ТАСС: украинец вымогал деньги у сотрудников ТЦК, грозя им делами о коррупции

Мужчину задержали, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Житель Украины, который вымогал деньги у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), задержан. Он сообщал служащим о коррупционном расследовании и обещал помочь им с закрытием уголовного дела, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

"Он обзванивал высокопоставленных чиновников ТЦК, представляясь сотрудником Государственного бюро расследований, и сообщал, что в их отношении ведется расследование по фактам незаконного обогащения. Украинец требовал от них $100 тыс. (7,8 млн рублей) наличными за содействие в закрытии дела, однако, вскоре был пойман полицией. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами попытаться избежать мобилизации.