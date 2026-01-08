Додик заявил, что Республика Сербская не откажется от суверенитета ради ЕС

Лидер боснийских сербов отметил, что Евросоюз "скоро прекратит свое существование"

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не откажется от своего суверенитета ради вступления в Евросоюз. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик во время выступления по случаю предстоящей годовщины со дня основания РС.

"Я изменил методы, но не цель. Босния и Герцеговина - нежеланное для нас место. Все эти годы мы только проигрывали и проигрывали. Мы не готовы отказаться от своего суверенитета, чтобы пойти, кто знает куда, в какой-нибудь ЕС, который скоро прекратит свое существование", - приводит слова Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

В пятницу Республика Сербская отметит 34-ю годовщину с момента своего образования. 9 января 1992 года состоялось первое заседание парламента сербского народа Боснии и Герцеговины. В 2016 году мусульманская часть страны попыталась запретить празднование, после чего руководство Республики Сербской вынесло вопрос на референдум. По его итогам абсолютное большинство боснийских сербов поддержало празднование Дня Республики Сербской.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2022 года.