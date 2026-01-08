Axios: Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Стороны обсудили план возможного урегулирования украинского кризиса, сообщил портал

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Портал Axios утверждает, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.

По сведениям источников портала, встреча прошла по завершении двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с представителями Украины и европейских стран. Axios утверждает, что на встрече обсуждался план возможного урегулирования украинского кризиса. Как пишет портал, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее французская газета Le Monde выступила с утверждением, что Дмитриев находился в Париже 7 января, когда там проходило совещание "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине. По версии издания, ссылающегося на свои источники, Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и посольство США. В Елисейском дворце, согласно сообщениям газеты, отрицали, что Дмитриев посещал президентский дворец на следующий день после дискуссий "коалиции желающих" с Уиткоффом и Кушнером. Как утверждает Le Monde, Дмитриев мог быть принят в американском посольстве, которое находится по соседству с Елисейским дворцом.

6 января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. По словам премьера Польши Дональда Туска, конкретные обязательства стран в документ не вошли. Как отметил британский премьер Кир Стармер, Соединенное Королевство и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники. Лондон также будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, добавил Стармер.