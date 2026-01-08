Вэнс: в США расследуют гибель женщины во время операции против мигрантов

По словам вице-президента, погибшая совершала противоправные действия и мешала работе правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация США планирует провести расследование инцидента с гибелью женщины во время операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом на брифинге для журналистов заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Во-первых, министерство юстиции будет расследовать это дело. Министерство внутренней безопасности уже проводит расследование", - сказал он. В то же время он подчеркнул, что погибшая совершала противоправные действия и мешала работе правоохранительных органов. "В данном случае речь идет о женщине, которая пыталась помешать законной операции правоохранительных органов", - указал он. Вэнс отметил, что она намеренно направила свой автомобиль на сотрудников правоохранительных органов.

Он также подчеркнул, что операция в Миннесоте проходит из-за масштабной аферы с хищением государственных средств, в которой были замешаны мигранты. Для противодействия подобным махинациям президентская администрация создаст пост специального помощника генпрокурора. При это Вэнс добавил, что представляющий Демократическую партию США губернатор штата Тим Уолц мог участвовать в этой афере. "Он человек, который способствовал мошенничеству и, возможно, даже участвовал в нем. Именно это и будет выяснять новый помощник генерального прокурора", - подчеркнул вице-президент США.

Он пояснил, что помощник генпрокурора в том числе будет заниматься установлением источников финансирования протестов против деятельности правоохранительных органов. "Когда кто-то бросает кирпич в агента Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) или пытается переехать агента ICE, возникает вопрос - кто заплатил за кирпич", - добавил Вэнс.

Инцидент в Миннеаполисе

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина умерла.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.