Трамп: если срок действия ДСНВ истечет, США заключат соглашение получше

Президент Соединенных Штатов считает, что в любую будущую сделку должен быть включен Китай
Редакция сайта ТАСС
19:31

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен скорым истечением срока действия последнего крупного договора с Россией о контроле над ядерными вооружениями (ДСНВ). Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

"Если срок действия истечет - значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше", - сказал Трамп, комментируя тот факт, что договор прекращает работу через четыре недели.

Президент выразил мнение, что в любую будущую сделку должен быть включен Китай, чей ядерный арсенал является самым быстрорастущим в мире. "Вероятно, также нужно будет привлечь еще пару других игроков", - добавил Трамп. 

