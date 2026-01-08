Министра обороны Йемена отправили в отставку

Решение об освобождении Мухсена Мухаммеда ад-Даери от должности было принято на фоне обострения ситуации в республике

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 8 января. /ТАСС/. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими освободил от должности министра обороны республики Мухсена Мухаммеда ад-Даери. Об этом сообщило йеменское информационное агентство SABA.

Согласно указу, подписанному аль-Алими, который также является верховным главнокомандующим вооруженными силами Йемена, ад-Даери не только снят с поста министра обороны, но и отправлен в отставку с военной службы.

Решение об отставке ад-Даери было принято на фоне обострения ситуации в республике. В начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. После этого аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней. Йеменские власти также решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил, которые покинули республику 2 января.

В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Тогда же правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Руководство ЮПС приветствовало инициативу о проведении мирной конференции, однако утром 7 января представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. 7 января силы, выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы временной столицы, Адена, и взяли под охрану ключевые государственные объекты после того, как сепаратисты оставили свои позиции.