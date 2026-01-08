Президент Колумбии пригласил и. о. президента Венесуэлы посетить страну

Делси Родригес пока не ответила на приглашение, сообщила колумбийский министр иностранных дел Роса Иоланда Вильявисенсио

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Колумбийский лидер Густаво Петро пригласил и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес посетить страну. Об этом сообщила министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио.

"Президент говорил с новым президентом соседней Венесуэлы, чтобы пригласить ее в нашу страну, потому что необходимо восстановить диалог по представляющим взаимный интерес темам, которые у нас есть как у братских стран и народов", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Вильявисенсио, Родригес пока не ответила на приглашение.

3 января Верховный суд Венесуэлы постановил, что Родригес, занимавшая пост исполнительного вице-президента республики, должна стать исполняющей обязанности главы государства в отсутствии похищенного США президента Николаса Мадуро. 5 января она принесла присягу в качестве и. о. президента.