ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреЗадержание США танкера "Маринера"

Активист Виммер назвал захват танкера "Маринера" американским гостерроризмом

Один из основателей антивоенного движения "Голоса за нейтралитет" отметил, что этот случай представляет собой "нарушение международного права, нарушение правил морского судоходства и не имеет ничего общего с государственным суверенитетом"
Редакция сайта ТАСС
19:41
© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 8 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Захват США танкера "Маринера", шедшего под российским флагом, является пиратством и актом государственного терроризма. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС австрийский левый политический активист, один из основателей антивоенного движения "Голоса за нейтралитет" (Stimmen für Neutralität) Андреас Виммер.

Читайте также

Пиратство и нарушение Конвенции ООН. Главное о задержании США танкера "Маринера"

"Перехват кораблей - это пиратство в чистом виде, пиратство американского империализма. Однако сейчас он достиг совершенно беззастенчивых масштабов", - сказал он.

Активист добавил, что этот случай представляет собой "нарушение международного права, нарушение правил морского судоходства и не имеет ничего общего с государственным суверенитетом". "То, что сделали США - захватили и конфисковали корабль - это акт государственного терроризма. И при этом они поучают всех остальных, что нужно сидеть тихо и не высовываться, чтобы избежать эскалации ситуации", - заключил он. 

США