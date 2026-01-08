Активист Виммер назвал захват танкера "Маринера" американским гостерроризмом

ВЕНА, 8 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Захват США танкера "Маринера", шедшего под российским флагом, является пиратством и актом государственного терроризма. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС австрийский левый политический активист, один из основателей антивоенного движения "Голоса за нейтралитет" (Stimmen für Neutralität) Андреас Виммер.

"Перехват кораблей - это пиратство в чистом виде, пиратство американского империализма. Однако сейчас он достиг совершенно беззастенчивых масштабов", - сказал он.

Активист добавил, что этот случай представляет собой "нарушение международного права, нарушение правил морского судоходства и не имеет ничего общего с государственным суверенитетом". "То, что сделали США - захватили и конфисковали корабль - это акт государственного терроризма. И при этом они поучают всех остальных, что нужно сидеть тихо и не высовываться, чтобы избежать эскалации ситуации", - заключил он.