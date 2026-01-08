На Кипре разгорается скандал вокруг финансирования кампании президента

Один из пользователей X опубликовал видео, на котором бывший министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис говорит о возможности превысить ограничение в €1 млн с помощью наличных

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 8 января. /ТАСС/. Политический скандал вокруг публикации видео с утверждениями, что президент Кипра Никос Христодулидис и его команда использовали незаконные методы финансирования избирательной кампании, разгорается на острове. Соответствующее восьмиминутное видео появилось в X, пользователь под ником EmilyTanalyst и именем Emily Thompson опубликовал его на следующий день после официальной церемонии начала полугодового председательства Кипра в Совете ЕС.

В одном из фрагментов этого видеоматериала предстает политический соратник нынешнего главы государства, бывший кипрский министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис. Политик, которого, по всей видимости, снимали скрытой камерой, произносит следующие слова: "На выборах существует ограничение [объема финансирования президентской избирательной кампании] примерно в €1 млн. Поэтому иногда приходится полагаться на наличные, чтобы иметь возможность превысить этот бюджет".

В еще одном фрагменте Лаккотрипис утверждает: "У него [Христодулидиса] есть лимит в €1 млн на предвыборную кампанию. Знаете, деньги должны быть наличными, поэтому туда едут с наличными и тратят наличные деньги. Именно это я вам и говорю, что речь идет о наличных".

В роли повествователя в этом видео выступает человек с британским акцентом, который утверждает, что президент Кипра "финансировал свою кампанию незаконными денежным средствами, которые были замаскированы под пожертвования, чтобы обойти лимит в €1 млн". Рассказчик также заявляет, что "когда президенту нужны наличные, он звонит руководителю своего аппарата - своему зятю" Хараламбосу Хараламбусу, который женат на Кристе Карсере, сестре первой леди острова Филиппе Карсере.

Кипрские СМИ сообщили, что по поводу данного материала Лаккотрипис уже подал жалобу в Департамент уголовных расследований Никосии. Лидеры же крупнейших политических партий острова отреагировали на опубликованное видео незамедлительно. Так, спикер кипрского парламента и председатель правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аннита Димитриу выразила надежду, что компетентные органы будут способны подтвердить, что видеоматериал является фейковым. А генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Стефанос Стефану заявил, что возглавляемая им политическая сила ждет от правительства Христодулидиса четких ответов на опубликованное видео, которое поднимает серьезные институциональные и политические вопросы.

Утверждения правительства о фейковом видео

Реакции властей острова долго ждать не пришлось. В той же сети X вечером в четверг появилось заявление официального представителя кипрского правительства в ранге министра Константиноса Летимпиотиса. Он дал понять, что власти считают распространенный видеоматериал фейком, который был скомпонован в результате видеомонтажа.

"В последние часы в сети распространилось видео, которое, по предварительной оценке компетентного государственного органа, носит злонамеренный характер и является результатом монтажа. Видео, о котором идет речь, пытается нанести ущерб имиджу правительства и страны посредством ложных, вводящих в заблуждение утверждений и произвольных выводов", - отметил он.

Представитель властей острова добавил, что "генеральный прокурор и шеф полиции проинформированы" о случившемся. "На основании дальнейшего расследования и информации, уже собранной компетентной службой, рассматривается дело о гибридной деятельности против Республики Кипр", - добавил Летимпиотис.

Христодулидис баллотировался в президенты страны как независимый кандидат и во втором туре выборов главы государства 2023 года одержал победу над своим соперником Андреасом Маврояннисом в соотношении 52% против 48%. Следующие выборы лидера островной республики должны пройти в 2028 году.