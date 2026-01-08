Трамп заявил, что Куба висит на волоске

Президент США отметил, что осталось только "прийти туда и повзрывать там все"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Куба висит на волоске.

"Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы", - заявил президент США в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

У Трампа спросили, не считает ли он, что пришло время для Вашингтона усилить давление на Кубу. "Не думаю, что можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и повзрывать там все", - ответил глава Белого дома.