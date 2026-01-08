Трамп заявил, что КНР не решится атаковать Тайвань в период его президентства

Американский лидер отметил, что Китай может воспользоваться текущими событиями, когда у США будет другой президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин не пойдет на военную операцию против Тайваня, пока он занимает свой пост. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

Комментируя утверждения газеты о том, что Пекин воспринимает Тайвань как "сепаратистскую угрозу", Трамп отметил: "Это его дело, что он собирается делать. Но, знаете, я донес до него, что был бы очень недоволен, если бы он сделал это, и я не думаю, что он пойдет на такой шаг. Надеюсь, что нет".

На уточняющий вопрос журналиста о том, может ли китайский лидер воспользоваться текущими событиями для атаки или блокады острова, президент США ответил прямо. "Он может сделать это, когда у нас будет другой президент, но я не думаю, что он собирается делать это, пока президентом являюсь я", - сказал Трамп.